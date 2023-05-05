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‘Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz’ sergisi...

“Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisi, sanat ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Giriş: 05 Mayıs 2023 Cuma
‘Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz’ sergisi...

QNB Finansbank, Artkolik Sanat Platformu ortaklığında yaratılan “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisiyle iklim krizi ve çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. QNB Finansbank genel müdürlük binası Kristal Kule’nin ev sahipliği yaptığı sergide; Bubi, Bedri Baykam, Mehmet Özenbaş da dahil olmak üzere Türkiye çağdaş sanatının önemli temsilcilerinin atık malzemelerden ürettiği 60 eser sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Denizhan Özer’in üstlendiği sergide; Özge Günaydın’ın geri dönüştürülmüş kompozit malzemeyle ürettiği gerçek boyutlu bir gergedan olan “Rhinovella”, Mehmet Özenbaş’ın Kuzey ormanlarının kesilen ağaçlarına dikkat çekmek amacıyla ürettiği “No 7”, Deniz Çobankent’in inşaat atıkları ile ürettiği heykellerin yanı sıra Türk çağdaş sanatının önemli temsilcilerinin atık malzemelerden ürettiği eserler sergileniyor. Serginin ev sahipliğini üstlenen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan açılış konuşmasında şunları söyledi; “QNB Finansbank olarak önce kendimizden başlayarak dönüşüme öncü olmak en önemli hedeflerimizden. Elbette ana işimiz bankacılık olmasına rağmen hem büyüklüğümüzden doğan kapsayıcılığımız hem de faaliyetlerimizin etki alanı nedeniyle dünyaya karşı sorumluluğumuz bizlere çok daha önemli görevler yüklüyor. Artık tüm kurumlar, kişiler, devletler yaşanılabilir bir dünya için çalışmak zorunda. Bugün dünya çapında artan iklim krizine dikkat çekmek ve QNB Finansbank olarak sürdürülebilirliği ne kadar ciddiye aldığımızı göstermek adına Artkolik Sanat Platformu iş birliğiyle “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisini hayata geçirdik. Bu sergi, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında Türkiye'nin önde gelen çağdaş sanatçılarının eserlerini bir araya getiriyor. Hepimizin bildiği gibi sanat, sürdürülebilirliğin önemini anlatmak ve insanları bu konuda farkındalığa yönlendirme konusunda çok güçlü bir araç. Ayrıca, sergimizin bir parçası olarak her hafta sonu çocuklar için sanat atölyeleri de düzenleyeceğiz. Bu atölyelerde, çocuklarımıza sürdürülebilirliğin önemini anlatarak, gelecek nesillerin de sürdürülebilir bir dünya yaratmaya katkıda bulunmalarını istiyoruz.” dedi. Sergiye Şirin Yalçın, Esra Tümen, Elif Dürüst, Leyla Alaton gibi çok sayıda sanat tutkunu isim katıldı.


Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz Artkolik Sanat Platformu

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