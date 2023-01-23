Davetler

Şık tasarımlara açılış!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri lüks saat markasının İstanbul’daki ilk mağaza açılışına katılarak saatleri incelediler.

Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi
Şık tasarımlara açılış!

Türkiye'de lüks erkek giyim, ayakkabı ve ev tekstili pazarının lideri olan Alkon Group, lüks saat markası Jacob & Co ile İstanbul’daki ilk mağaza açılışını gerçekleştirdi. Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta gerçekleşen Classico Timepieces gala yemeğine; Feryal Gülman, Arzu Sabancı, Derin Mermerci gibi çok sayıda ünlü isimler katıldı. Alkon Grubunun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelen ile Jacob & Co. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Jacob Arabo, Türkiye'nin yeni lüks saat ve mücevher alışverişi deneyiminin sunulduğu Classico Timepieces mağazasının açılışını, Four Seasons Hotel Bosphorus’ta 150 özel davetlinin katıldığı görkemli bir gala yemeği ile gerçekleştirdi. Daha önce Ronaldo, Messi, Alec Monopoly gibi ünlü isimlerle işbirlikleri gerçekleştiren markanın özel gala yemeğine de katılım sağlayan ünlü sokak sanatları ustası Alec Monopoly gecede hem gerçekleştirdiği sanat şovu hem de DJ performansı ile renkli karelere imza attı.

saat aksesuar tasarım açılış

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