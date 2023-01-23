Cemiyet hayatının ünlü isimleri lüks saat markasının İstanbul'daki ilk mağaza açılışına katılarak saatleri incelediler.
Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi
DERİN MERMERCİ
FERYAL GÜLMAN
JACOB ARABO, ALİ ÇELEN
ALEC MONOPOLY
Şık tasarımlara açılış!
Cemiyet hayatının ünlü isimleri lüks saat markasının İstanbul'daki ilk mağaza açılışına katılarak saatleri incelediler.
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