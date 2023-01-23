Şık tasarımlara açılış!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri lüks saat markasının İstanbul'daki ilk mağaza açılışına katılarak saatleri incelediler.

Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi

DERİN MERMERCİ

FERYAL GÜLMAN

JACOB ARABO, ALİ ÇELEN

ALEC MONOPOLY

Şık tasarımlara açılış!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri lüks saat markasının İstanbul'daki ilk mağaza açılışına katılarak saatleri incelediler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor...

Oya Eczacıbaşı
Şık tercihler...

Ayşegül Toplusoy
Farklı ve bakımlı...

Esra Dinçkök
Köpeğiyle parkta oynadı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Edvina Sponza Bebek Parkı'nda köpeğini gezdirdi.
Özilhan'ın Morocco tarzı!

Stiliyle kadınlara ilham olan Yasemin Özilhan, Morocco'daki tarzıyla farkını ortaya koydu.
Şık tasarımlara açılış!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri lüks saat markasının İstanbul’daki ilk mağaza açılışına katılarak saatleri incelediler.
Koç'a hüzünlü anma...

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün yedinci yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.
Çetinsaya Ailesi’nin karne heyecanı!

İş insanı Başak Çetinsaya öğrenciler ve ailesiyle karne heyecanı yaşadı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.