Davetler

“Bir Başka Hikâye” sergisi...

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü simaları “Bir Başka Hikâye” sergisinde bir araya geldi.

Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe
“Bir Başka Hikâye” sergisi...

Sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız ve genç sanatçılara alan sağlayarak, sanatta fırsat eşitliği yaratma hedefiyle beğeni kazanan sanat alanı Loft Art, yeni sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Loft Art, beşinci sergisi Bir Başka Hikâye ile İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On’daki mekânında sanatseverleri ağırladı. Sergiyi Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Akın, Dilara Akın ve Pelin Akın Özalp'da ziyaret etti. Bir Başka Hikâye sergisi resim, heykel, fotoğraf ve enstelasyon eserlerinden oluşan ve farklı medyumlarda eser üreten 16 sanatçıyı bir araya getirdi.

Onur AYDIN

Bir Başka Hikâye LOFTART sergi

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