Davetler

“Senenin Yıldız Kadınları” gecesi...

Kadın çalışanlarını ödüllendirdiği “Senenin Yıldız Kadınları” etkinliği iş dünyasının ilham veren kadınlarını bir araya getirdi.

Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe
“Senenin Yıldız Kadınları” gecesi...

Kadınların iş hayatında ve toplumun her alanında güçlenmesi adına örnek çalışmalara imza atan Yıldız Holding Kadın Platformu, “Senenin Yıldız Kadınları” organizasyonuyla fırsat eşitliği konusunda ilham veren başarılı kadınları bir araya getirdi. Yıldız Holding çatısı altındaki kadın çalışanların daha etkin hale getirilmesi ve kadın liderliğinin teşvik edilmesi amacıyla geçen yıl faaliyetlerine başlayan Senenin Yıldız Kadınları etkinliğinde sene boyunca global ölçekte fırsat eşitliğine yönelik projeleri hayata geçiren Yıldız Holding’in kadın çalışanları ödüllendirildi. Etkinlik kapsamında; Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, Psikiyatrist Yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Avukat Prof. Nazan Moroğlu, STK Gönüllüsü Monik İpekel’in katıldığı bir panel gerçekleştirildi. Ayrıca platformun hayata geçirdiği ilham veren kadın hikayelerinin ve kadınların güçlenmesine yönelik örnek uygulamaların paylaşılacağı Shine Together (Birlikte Parlayalım) sosyal ağının da lansmanı yapıldı. Türkiye’de bir ilk olan bu paylaşım platformu, dünya çapında kariyer sahibi kadınları ortak bir gelecek için bir araya getirirken, bu sinerjiden doğacak yeni fikir ve projelerin de hayata geçirilmesine imkan sunacak. İş dünyasından davetlilerin yer aldığı ödül törenine katılan Berrin Zorlu, Beyza Uyanoğlu, Hande Sezer Pekcan gibi ünlü isimler de kadınlara gerek iş yaşamında gerekse sosyal hayatta fırsat eşitliği sunulmasına olan desteklerini dile getirdiler.

Onur AYDIN

Senenin Yıldız Kadınları Yıldız Holding Kadın Platformu

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