Gençler için sahnedeler...

2002 yılından bu yana üniversite öğrencisi gençleri burs ve mentorluk programlarıyla güçlendiren ve onların dünyayı değiştiren sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı amaçlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 20. yılını Maximum Uniq Hall’de gerçekleşen muhteşem bir konserle kutladı. Aralarında Nükhet Duru, Birce Akalay, Kaan Sekban, Sarp Apak ve pek çok sürpriz ismin de bulunduğu sanat, cemiyet ve iş dünyasının sevilen simaları; Ozan Doğulu ve orkestrası eşliğinde Türkiye’nin ilk kadın şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş’in unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Denizbank’ın ana sponsoru, ETİ’nin co-sponsoru olduğu konserden elde edilecek gelirin tamamı; Toplum Gönüllüsü gençlerin 81 ilde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine kaynak olmak üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı’na aktarılacak.

Onur AYDIN