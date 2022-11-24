Davetler

30. yıla özel kutlama!

Galatasaray Üniversitesi, kuruluşuna dayanan milletlerarası antlaşmanın 30. yılını özel etkinlikle kutladı.

Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe
30. yıla özel kutlama!

Galatasaray Üniversitesi, kuruluşuna dayanak teşkil eden milletlerarası antlaşmanın 30. yılını bir dizi etkinlikle kutladı. Kutlama kapsamında gerçekleşen ilk etkinlikte, üniversitenin ilk mezunlarından oluşan Müzikal ve Drama Kulübü, Çelik Kasapoğlu'nun müzik direktörlüğünde ve Osman Ergül'ün koordinatörlüğünde Galatasaray Üniversitesi Saray Binasındaki Süslü Salon’da bir konser verdi. Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak ve Mezunlar Derneği Başkanı Elif Uzuner’in ev sahipliğinde ve NAOS’un ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, önceki dönem Kulüp Başkanı Faruk Süren, NAOS Batı Avrupa Bölge Direktörü ve Türkiye Ülke Müdürü Bayram Kaymak ve çok sayıda davetli katıldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gecenin önemine dikkat çekerek “Burası bizim yuvamız. Seve seve geliyoruz. İftihar ettiğimiz bir kurum. İnşallah nice 30 yılları burada beraber kutlarız. Bildiğiniz gibi Galatasaray, 500 yılı aşan bir eğitim kurumu. Dolayısıyla ilkokulundan tutun lisesi var, ortaokulu var ve üniversitesi de var. Herkese örnek olabilecek bir yapıdayız" dedi.

Onur AYDIN

Galatasaray Üniversitesi 30. yıl

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