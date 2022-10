Annelere özel etkinlik!

Anne ve çocuk markası Minycenter, İpek Özilhan Özkan ev sahipliğinde gerçekleşen Minycenter davetinde Melodi Elbirliler Türkmen annelik süreci ve bu süreçte Minycenter ile yolunun kesişmesini aktardı. İpek Özilhan Özkan’da Minycenter markasının oluşumu, kendi adını taşıyan yeni doğan koleksiyonu yanı sıra markanın sunduğu özenle seçilmiş ürünler ile ebeveynlerin her an yanında olduklarını vurguladı. The Stay Ortaköy’de gerçekleşen davete Yasemin Özilhan'ın yanı sıra birçok davetli katıldı.

