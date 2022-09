İstanbul'da sanat dolu 2. gün...

Muhteşem bir organizasyonla Tersane İstanbul'da açılan ve 558 sanatçının 1.476 eserini izleyicilerle buluşturan çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. İlk gün fuarın tamamını gezemeyen sanatsever isimler ikinci günde de objektiflere yansıdılar. Kemal Gülman, İpek Özkan, Pınar Sabancı, Nejdet-Emel Ayaydın ikinci günün en önemli isimlerindendi. Fuarın ticari kimliğinin yanında bu sene; ikinci edisyonuyla “The Yard” dış mekan heykel, video ve enstalasyonlardan oluşan sergisi, Jeff Koons’un BMW işbirliğindeki araba tasarımı, sürdürülebilirlik temasıyla dikkat çeken Contemporary Istanbul Vakfı - Artist in Residence projesi, her sene farklı programıyla dikkat çeken CIF Dialogues by TAV Passport konuşmaları ve İstanbul çemberinin dışına taşan çağdaş sanat girişimlerinin eserleri sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Onur AYDIN