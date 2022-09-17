Contemporary İstanbul kapılarını açtı!

SUZAN SABANCI DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER
OYA ECZACIBAŞI
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
ARZU, HACI-NAZLI SABANCI
AYŞECAN ÖZYEĞİN
İREM GÜRELİ
ALİ GÜRSOY, GONCA ÜNSAL
NEŞET-ŞİRİN YALÇIN
PERVİN ERSOY
ARDAN ÖZMENOĞLU, ELİF DÜRÜST
MERVE OFLAZ, ALLAN HAKKO
DALİA GARİH
ESRA-ZAFER CİVELEK
ETEL BALER
MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR
EMİN HİTAY
FEYZA-KAAN BOYNER
DİDEM KURDOĞLU
ALBERT-ŞELİ ELVAŞVİLİ
TURGUT YILMAZ, ZAFER YILDIRIM
ARZU ÖZAL
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