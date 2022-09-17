Contemporary İstanbul kapılarını açtı!

Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen ve 558 sanatçının eserini sergilediği Contemporary Istanbul, Tersane İstanbul'da kapılarını sanatseverlere açtı.

17 Eylül 2022 Cumartesi

SUZAN SABANCI DİNÇER

OYA ECZACIBAŞI

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

ARZU, HACI-NAZLI SABANCI

AYŞECAN ÖZYEĞİN

İREM GÜRELİ

ALİ GÜRSOY, GONCA ÜNSAL

NEŞET-ŞİRİN YALÇIN

PERVİN ERSOY

ARDAN ÖZMENOĞLU, ELİF DÜRÜST

MERVE OFLAZ, ALLAN HAKKO

DALİA GARİH

ESRA-ZAFER CİVELEK

ETEL BALER

MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR

EMİN HİTAY

FEYZA-KAAN BOYNER

DİDEM KURDOĞLU

ALBERT-ŞELİ ELVAŞVİLİ

TURGUT YILMAZ, ZAFER YILDIRIM

ARZU ÖZAL

Contemporary İstanbul kapılarını açtı!

Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen ve 558 sanatçının eserini sergilediği Contemporary Istanbul, Tersane İstanbul'da kapılarını sanatseverlere açtı.

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