Tatil ve alışveriş bir arada...

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP), bu yıl Bodrum’da dördüncüsünü gerçekleştirdiği geleneksel alışveriş şenliğinde birbirinden farklı girişimci markayı ziyaretçileriyle buluşturdu. Bilge Kuru’nun Yalıkavak Moon Beach Hotel’de düzenlediği etkinlik, renkli anlara ev sahipliği yaptı. Erkan Ünal’ın ev sahipliği yaptığı BİKAP’ta DG Robotik adına Güzel Kurşun ana sponsorluk yaparak tatilcilere dolu dolu bir gün sundular. Alışveriş ve tatili bir arada yaşatan alışveriş şenliğine ünlü isimler de katılarak girişimcilere destek oldular. Giyimden aksesuara, dekorasyondan plaj ürünlerine kadar geniş ürün çeşidiyle BİKAP, hem markalara hem de katılımcılara eğlenceli gün yaşattı. BİKAP Alışveriş Şenliği’ne katılan ünlüler arasında; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, İpek Develi, Mine Özmen Hülya Şendir, Nergis Pekuysal, Nuray Fenercioğlu, Zafer Kozanoğlu, vardı.

Onur AYDIN