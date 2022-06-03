50. İstanbul Müzik Festivali’ne özel açılış!

Sanata verdiği desteği 50 yıldır kesintisiz sürdüren Borusan Holding, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 50. İstanbul Müzik Festivali’nin Festival Sponsoru oldu. 50 yıldır yüzlerce değerli sanatçıyı ağırlayan İstanbul Müzik Festivali için 2 Haziran’da açılış partisi düzenleyen Borusan, Holding ve Borusan Contemporary binaları olan Perili Köşk’te pek çok önemli ismi ağırladı. Açılış partisinde konuşan Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Borusan Kocabıyık Vakfı Başkanı Zeynep Hamedi, “Borusan olarak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kuruluş aşamasından ve İstanbul Müzik Festivali’nin ilk notasından bugüne yan yana olmaktan, destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Bugün İstanbul Müzik Festivali 50 yaşında… Yalnızca bir şehri değil, tüm Türkiye’yi kucaklayan festivalle aynı gayeyi paylaşmak heyecan verici. Bundan 50 yıl önce düşledikleri ve gerçekleştirdikleri İstanbul Festivali için Sayın Asım Kocabıyık ve Sayın Nejat Eczacıbaşı’nı sevgi ve saygıyla anıyoruz” dedi. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ise yaptığı konuşmada “Bundan elli yıl önce, henüz büyük bir konser salonu, hatta bir konser piyanosu dahi olmayan bir şehirde, uluslararası bir festival yapma fikriyle başlayan bir maceranın ellinci yılındayız. Nejat Eczacıbaşı İstanbul Festivali için hazırlıklara başladığında, aralarında Borusan Holding’in kurucusu Asım Kocabıyık’ın da bulunduğu önemli iş insanları ve sanat dünyasından isimlerle kol kola girerek yola çıkmış. Bu mucizevi etkinliğin başlangıcına baktığımızda festivalin nasıl güçlü bir iş birliğinin, adeta bir seferberliğin sonucu olduğunu açıkça görebiliyoruz. Bir anlamda bu yıl, kurumlar arası dostluğumuzun da ellinci yılını kutluyoruz. Borusan Holding’in bu önemli yıldönümünde yeniden festival sponsorluğunu üstlenmesi nedeniyle de büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize zevkli, doyurucu, şenlikli bir müzik festivali diliyorum” dedi.

Ferit TUĞLUK