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İKSV'ye 50. yıl galası...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 50. yılında, festivallerde yer alacak genç sanatçıların üretimlerini desteklemek, vakfın Türkiye’nin kültür-sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalarına güç vermek amacıyla gala gecesi düzenledi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba
İKSV'ye 50. yıl galası...

50 yıldır kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2022’de 50. yaşını özel etkinliklerle kutluyor. İKSV bu özel yıldönümünde, sanat üretimini desteklemeye yönelik çalışmaları için kaynak geliştirmek amacıyla özel bir gala gecesi de düzenledi. Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ın mekân sponsoru olarak destek verdiği İKSV 50. Yıl Özel Galası’na katılım için toplanan bağışlarla oluşturulacak fon, önümüzdeki yıllarda festivallerde yer alacak genç sanatçıların üretimlerine destek vermek amacıyla kullanılacak. İKSV 50. Yıl Özel Galası’nda dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s tarafından, Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’na katkı sağlamak amacıyla bir destek yarışı da yapıldı. Akustik ve elektrik gitarlardaki şef Can Şengün yönetiminde, davulda Volkan Öktem, keyboard ve piyanolarda Tolga Kılıç ve Mustafa Haybat, bas gitarda Alp Ersönmez ve vokallerde Bade Karakoç’tan oluşan İKSV 50. Yıl Gala Orkestrası, geceye katılan konuklara keyifli anlar yaşattı. Geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü sima katıldı.

“Hedefimiz, kültür sanatın yarınında da iz bırakabilmek”

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı vakfın 50. yılını kutlamaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek şunları söyledi: “Nejat Eczacıbaşı’nın kurduğu bir hayalin somutlaşmasıyla çalışmalarına 1972 yılında başlayan İKSV, ilk İstanbul Festivali’ni düzenlediğinden bu yana elli yıl geçti. İKSV olarak Türkiye’nin kültür-sanat yaşamının geçmiş elli yılında önemli izler bıraktık. Şimdi hedefimiz, kültür-sanatın yarınında da iz bırakabilmek. Tıpkı bu akşam olduğu gibi, farklı paydaşlarla dayanışma içinde yeni sanat üretimlerini desteklemek istiyoruz. Bir diğer odağımız da gençler. Gençlerin hayaller kurmalarını, kendilerini geliştirmelerini, dünyalarını zenginleştirmelerini, bunun için de kültür yaşamına katılmalarını çok önemsiyoruz. Kültür-sanatla beslenen bir toplumun aynı zamanda mutlu bir toplum olduğunu biliyoruz. Renkli, çoksesli, uluslararası bağları kuvvetli, geleceğe dair umut besleyen ve besleten, üretkenliği ve yaratıcılığıyla adından söz ettiren bir Türkiye’ye ulaşmak içinse kültür kurumlarına çok önemli görevler düşüyor. Bu yöndeki en güçlü kaynağımız da gençler” dedi.

Onur AYDIN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV Bülent Eczacıbaşı sanat eczacıbaşıholding

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