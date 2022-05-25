İKSV'ye 50. yıl galası...

İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI ÖZEL GECEYE EŞİ OYA ECZACIBAŞI İLE BİRLİKTE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI ÖZEL GECEYE EŞİ OYA ECZACIBAŞI İLE BİRLİKTE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
EMRE ECZACIBAŞI VE EŞİ DİLARA ECZACIBAŞI İKSV'NİN 50. YIL GALASINDAYDI.
SANAT TUTKUNU ELİF DÜRÜST GECEDE KIRMIZI ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ.
İŞ İNSANI NEZİH BARUT VE EŞİ BERRAK BARUT İKSV'NİN 50. YILINI GALA GECESİNDE KUTLADI.
İŞ İNSANI FARUK ECZACIBAŞI İLE EŞİ FÜSUN ECZACIBAŞI GECEDE YERLERİNİ ALDI.
İŞ İNSANI ZAFER YILDIRIM ÖZEL GECEYE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
SANATSEVER ŞİRİN YALÇIN GECEDE SİYAH ŞIKLIĞIYLA GÖZ DOLDURDU.
CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ GALA GECESİNE KATILDI.
ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU GALA GECESİNE EŞİ AHU ORAKÇIOĞLU İLE BİRLİKTE GELMİŞTİ.
PİLEVNELİ SANAT GALERİSİNİN SAHİBİ MURAT PİLEVNELİ VE KIZ ARKADAŞI ASLI PAMİR GECEYE BİRLİKTE KATILDI.
NESRİN-AHMET ESİRTGEN ÇİFTİ GECEYE BİRLİKTE KATILDI.
BLOOMBERG HT GENEL MÜDÜRÜ ALİCAN TÜRKOĞLU, HABERTÜRK COM GENEL YAYIN YÖNETMENİ YAVUZ BARLAS, MEHMET YEŞİLKAYA
SHOW ANA HABER GENEL YAYIN YÖNETMENİ RIDVAN BIYIK
ESRA EKMEKÇİ
BARAN UMUT BAYCAN, PROF. DR. KÜBRA DOĞAN YENİSEY, PROF. DR. REMZİ SANVER, LALE CANDER, MEHMET CAN, BUSE PINAR KAÇAR, PROF. DR. GONCA GÜNAY
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