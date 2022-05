Sanat ve teknoloji bir arada!

42 Maslak’ta yer alan ve şehrin sanat, teknoloji, iyilik merkezi olan goodspaces, ART & TECH for GOOD SUMMIT 2022 için etkileyici bir gala gecesine imza attı. İş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen galada, Zeynep Özyılmazel ‘A Taste of Jazz’ projesiyle sahne aldı. Cazın dijital sanatla bir araya geldiği şov, davetlileri büyüledi. İrlanda’nın önde gelen ekonomisti ve gazetecisi, bestseller yazarı David McWilliams da galada açılış konuşması gerçekleştirdi. Goodspaces kurucuları Gonca Karakaş ve Selim Demir ev sahipliğinde gerçekleşen galaya; Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Feryal Gülman, Neşe Gönül ve daha birçok ünlü isim katılım gösterdi. Sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik dönüşümünü her ayrıntısıyla odağına alacak ART & TECH for GOOD SUMMIT 2022’de, konusunda uzman 100’den fazla konuşmacının yer alacağı paneller, sanal ve artırılmış gerçeklik deneyimleri, NFT sergi, ‘Digital Art Party’, dijital sanatı ve müziği bir araya getirecek konserler ve özel söyleşilerle sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.