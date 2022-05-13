Sanat ve teknoloji bir arada!

Sanat ve teknolojiyle bir araya gelen ART & TECH for GOOD SUMMIT cemiyet hayatının katıldığı etkileyici gala gecesine imza attı.

13 Mayıs 2022 Cuma

FERYAL GÜLMAN ÖZEL DAVETE KATILARAK ESERLERİ İNCELEDİ.

AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU ÇİFTİ GALA GECESİNE BİRLİKTE KATILDI.

NEŞE GÖNÜL GALA GECESİNDE SANAT VE TEKNOLOJİNİN UYUMLU BULUŞMASINI İNCELEDİ.

GONCA KARAKAŞ, YAZAR DAVID MCWILLIAMS

GONCA KARAKAŞ, SELİM DEMİR

LEVENT ERDEN

GENEL

GENEL

Sanat ve teknoloji bir arada!

Sanat ve teknolojiyle bir araya gelen ART & TECH for GOOD SUMMIT cemiyet hayatının katıldığı etkileyici gala gecesine imza attı.

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