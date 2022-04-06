Akaretler'de yeni koleksiyon!

Türk çağdaş sanatının önemli destekçisi ve koleksiyoneri Şeli Elvaşvili’nin koleksiyonunundan bir seçki, Akaretler’de gerçekleşen Artweeks@Akaretler’in 6. Edisyonunda özel bir davetle sanatseverlerle buluştu. Digital Sanatın öncüsü Carny.IO NFT Pazar yeri kurucu ortakları Elyo Elvaşvili ve Nuri Sayraç ise birçok değerli sanatçının eserlerini bir araya getirdiği şeçkiye Artweeks@Akaretlerde "Onwards and Upwards’’ sergisi kapsamında, yukarı ve ileri doğru temasıyla Esra Özkan’ın küratörlüğünde ev sahipliği yapıyor. Elvaşvili’nin koleksiyonunda Türkiye’de yakından takip edilen 11 sanatçının 12 eseri yer alıyorken; en önce çıkan eserler arasında 2013 senesinde gerçekleşen 5. Gala Modern etkinliğinde sergilenen Selma Gürbüz’ün kimonosu, İnci Eviner’in ‘’Harem’’ adlı eseri, Azade Köker’in Kırmızı Ev’i ve Gülay Semercioğlu’nun büyük ebatlardaki ‘’To Change of Earth’ eseri öne çıkanlar arasında bulunuyor.

Hakan YAĞCI