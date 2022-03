Sanat tutkunlarına "Düğüm" sergisi!

Sanatçı Haydar Ekiner’in halat ve kadın temalı “Düğüm” adını verdiği resim sergisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak Four Seasons Hotel Bosphorus‘da düzenlendi. Projehane organizasyonuyla gerçekleşen kadın temalı sergiye iş ve cemiyet dünyasından Pervin Ersoy, Suzan Toplusoy, Banu Çarmıklı, Nergis Pekuysal gibi birçok ünlü kadın bir araya geldi. Birbirinden güzel 20 tablonun yer aladığı sergiye sanat severlerin ilgisi oldukça büyüktü. Tarihin her döneminde ve günümüzde de devam eden kadına şiddetin bitmesini umut ettiğini aktaran ressam Haydar Ekinek ise “Kadınlar değişime ayak uydurabilen ve sürprizlerle dolu varlıklardır. Onlardan daha zengin bir ilham kaynağı düşünemiyorum. Her birinin ruhunda farklı renkler bulmak mümkündür. Bir ressam için, müthiş bir ilham kaynağıdır. Düğüm adlı sergimde halat ve kadın konularını işledim. Kadınların güçlü, birleştirici ve fedakar yapılarını halatlarla betimlemek istedim. Ayrıca buradaki halat vurgumuz; Kadınlarımızı, toplumsal anlamda engelleyen pek çok düğümün olduğunu sembolize etmektedir. Bu düğümleri, hep birlikte çözmek dileğiyle…” ifadelerini kullandı.

Onur AYDIN