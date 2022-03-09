Sanat tutkunlarına "Düğüm" sergisi!

Sanatçı Haydar Ekiner'in halat ve kadın temalı "Düğüm" adını verdiği resim sergisi Dünya Kadınlar Günü'nde sanat tutkunlarına kapılarını açtı.

09 Mart 2022 Çarşamba

SANATÇI HAYDAR EKİNER'İN DÜĞÜM ADLI SERGİSİNE EV SAHİPLERİNDEN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ PERVİN ERSOY VE BİLGE KURU DA KATILDI.

PERVİN ERSOY SERGİYİ DOLAŞARAK ESERLERİ İNCELEDİ.

BİLGE KURU SERGİYE GELEN DAVETLİLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.

SANAT TUTKUNU BANU ÇARMIKLI SERGİNİN YAKIN TAKİPÇİLERİNDENDİ.

SUZAN TOPLUSOY'DA ÖZEL SERGİYE GELEN İSİMLER ARASINDAYDI.

NERGİS PEKUYSAL SANAT ESERLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.

ASUMAN ŞENER DE SERGİYE GELEREK ESERLERİ İNCELEDİ.

ŞEYDA TOPRAK

İŞ KADINI MELTEM DEMİR'DE SERGİYİ ZİYARET ETTİ.

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Sanat tutkunlarına "Düğüm" sergisi!

Sanatçı Haydar Ekiner'in halat ve kadın temalı "Düğüm" adını verdiği resim sergisi Dünya Kadınlar Günü'nde sanat tutkunlarına kapılarını açtı.

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Sanat tutkunlarına "Düğüm" sergisi!

Sanatçı Haydar Ekiner’in halat ve kadın temalı “Düğüm” adını verdiği resim sergisi Dünya Kadınlar Günü'nde sanat tutkunlarına kapılarını açtı.

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