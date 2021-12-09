Mağazada yeni yıl daveti!

Şirin Yalçın ve Rosella Karabacak’ın kurucu ortağı olan SırMaison’un yeni yıl daveti önceki gün İstinye Park mağazasında gerçekleştirdi. Markanın yeni yıla özel sofra ve vitrin tasarımlarıyla dekore edilen mağaza, davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Yeni yıl buluşmasına katılan isimler arasında; Alara Koçibey, Selin Habbab Özkaynak, Neşet ve Ayşe Yalçın, Rana Erkan Tabanca, Aylin Tahincioğlu, Şebnem Çapa, Nazlı Keçili, Esra Dinçkök, Eda Kosif, Aylin Tahincioğlu, Çiğdem Kamer, Aslı Şen ve Zeynep Üstünel yer aldı. Birbirinden farklı ve yeni Lalique ürünler, yeni limited edition aksesuarlar yanı sıra ünlü markaların yeni koleksiyonları da SırMaison vitrinlerinde yerini aldı. Birbirinden farklı yılbaşı hediyelikleri, telefonla sipariş edilebilen yılbaşı sepetleri ve daha birçok yenilik bu davette davetlilerin beğenisine sunuldu.

Onur AYDIN