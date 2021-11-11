Davetler

Turizm Ödülleri sahiplerini buldu!

İş, turizm ve MICE dünyasını Türkiye turizminin başkenti Antalya’da buluşturan Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards Oscar tadında görkemli bir törenle gerçekleşti.

11 Kasım 2021 Perşembe
Turizm Ödülleri sahiplerini buldu!

Sahip oldukları potansiyel ile Türkiye turizminin en önemli unsurlarından birini oluşturan MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions – Toplantı, Teşvik, Kongre ve Sergi) sektörü uzunca bir aradan sonra yeniden buluştu. Turizm Medya Grubu tarafından düzenlenen Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards, MICE sektörünü turizm ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya getirirdi. Türk Hava Yolları’nın (THY) isim sponsorluğunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) katkıları ile düzenlenen Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards 7-9 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti. Avrupa’nın en büyüğü olan NEST Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde yapılan B2B (Business to Business) toplantılar yeni iş birliklerinin temelini oluşturdu. İki gün süren toplantıların ardından gerçekleşen jüri sunumlarını gerçekleştiren MICE firmaları, büyük ödülü almak için yarıştı. Kırmızı halı seramonisi ile başlayan ve Oscar tadında devam eden bir tören ile sektörün en iyileri ödüllerini aldı.

MICE Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards turizm türksab

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