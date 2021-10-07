Davetler

Contemporary İstanbul'da ikinci gün!

Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary İstanbul, ikinci gününde sanatsever isimleri bir araya getirdi.

07 Ekim 2021 Perşembe
Contemporary İstanbul'da ikinci gün!

Pandemi sonrasında gerçekleşen Contemporary Istanbul, 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve de sanatseverleri Tersane İstanbul’da ağırlamaya devam ediyor. 5-10 Ekim tarihleri arasında sanat severleri ağırlayacak olan ve Habertürk ile Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary İstanbul'a ilgi ikinci gününde de devam etti. Etkinliğe gün boyu iş, sanat ve cemiyet dünyasından onlarca isim katıldı. Sergiye ikinci gününde katılan isimlerin arasında ise Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç ve NG Hotels İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Genel Sekreteri iş kadını Hediye Güral Gür ile Sema Güral Sürmeli'de katıldı.

Onur AYDIN

Contemporary İstanbul Bloomberg HT Caroline Koç habertürk

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