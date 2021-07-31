Balpınar’dan açık hava retrospektif sergisi

Eserleri Miuccia Prada, Amerikan Eski Başkan Yardımcısı Al Gore, World Bank ve İstanbul Modern Müzesi gibi özel ve müze koleksiyonlarında yer alan, dünyada ‘artkilim’ akımının öncüsü Belkıs Balpınar, en önemli geleneksel el sanatlarımızdan kilim dokumacılığını çağdaş sanat ve bilimle buluşturduğu eserlerini, ISTANBUL’74 tarafından düzenlenen retrospektif sergisinde Bodrum’da sanatseverlerin beğenisine sundu. Kilim motifleri asırlar boyunca anneden kıza motif motif aktarılırken zaman içinde çok ufak değişikliklerle olgun bir hale gelirler, onlar üzerinde fazla değişiklik yapamazsınız. Zaman içinde bir dere içinde ya da sahilde yuvarlanıp şekillenmiş taşlar gibi. Onlar üzerinde oynarsanız bozarsınız. Ben bir sanatçı olarak kilim dokuma tekniğini kullanmış olmama rağmen kilim motiflerini kullanmadım dokunmamış bölümler bırakarak tamamen yeni bir tekstil ‘dokuma’ sanatı ürünü ortaya çıkartmaya çalışıyorum”sözleri ile sanatını ve yaratıcılığını ifade eden Belkıs Balpınar’ın eserleri Serra-Alp Taşkent, Dilek Hanif, Esra Civelek, Levent Kızıl gibi isimlerin katıldığı özel davette buluştu.

Ferit TUĞLUK