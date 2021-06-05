Davetler

Parıltı Derneği çoçuklara ışık oldu

Cemiyet hayatının sevilen isimleri Hande Sezer Pekcan, Monik İpekel, Reyhan İpekel ve Parıltı Derneğinin başkan yardımcısı Neşe Gönül ve Sincan Belediyesini temsilen Selim Eser çocuklara destek amacıyla bir araya geldi.

05 Haziran 2021 Cumartesi
Parıltı Derneği çoçuklara ışık oldu

Push for Africa ve Parıltı Derneği belediyelerin de iş birliği ile çocukların geleceğine ışık tutmak için farkındalık projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında geri dönüşüm, atık, açlık ve yoksulluk ile ilgili çocukların çektiği fotoğraflar görücüye çıktı ve mini bir defile yapıldı. Sergi bir ay boyunca Liv Hospital’da sergilenecek. Organizasyona cemiyet hayatının önemli isimleri Serap Sarı, Hande Sezer Pekcan, Monik İpekel, Reyhan İpekel, Funda Yılmaz ve Parıltı Derneğinin başkan yardımcısı Neşe Gönül ve Sincan Belediyesini temsilen Selim Eserkatılarak projeye destek verdiler. Çocukların hayallerini yaşatmak isteyenPush For Africa ve Parıltı Derneği, serginin yanında Sincan Belediyesi başta olmak üzere Nilüfer Belediyesi ve Urfa Siverek Belediyesi ile birlikte kırsal kesimlerde yaşayan çocuklari için oyuncak bağışı topladı. Organizasyona destek veren Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan’ı temsilen katılan Selim Eser “ Belediye olarak çocuklarla ilgili olan her projede varız ve var olmaya devam edeceğiz. Çocuklar dünyamızın geleceği onların yollarına her zaman ışık tutmalıyız umut olmalıyız” dedi.

Ferit TUĞLUK

Parıltı Derneği Monik İpekel Push for Africa

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