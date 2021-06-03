Davetler

Ciner Medya Grubu'na iki ödül...

‘Quality Ödül Töreni’ dün akşam düzenlenen törenle gerçekleşti. Gecede, Ciner Medya Grubu'na, iki ödül birden verildi.

03 Haziran 2021 Perşembe
Ciner Medya Grubu'na iki ödül...

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Quality Dergisi Ödülleri, dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. 'SHOW TV Pazar Sürprizi', 'Yılın En İyi Magazin Program' ödülüne layık görülürken, bir diğer ödül ise 'Yılın En İyi Kültür-Sanat Programı' dalında her cumartesi günü Bloomberg TV'de yayınlanan 'Bloomberg HT Life' adlı programa verildi. Ödülleri, 'Pazar Sürprizi' adına Magazin Programları Genel Koordinatörü Reşat Balcıoğlu, 'Bloomberg HT Life' adına ise programın sunucusu Ece Saruhan aldı. Sahnede duygularını ifade eden Reşat Balcıoğlu, "Bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederiz. Bu başarı ekibin başarısıdır. Bu ödülü ekibim adına alıyorum. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Ödül töreninde Sabri Yiğit, Yüksel Mermer, Arzu Kunt gibi cemiyet hayatının birçok tanınmış isim yerini aldı.

Quality Reşat Balcıoğlu ece saruhan SHOW TV Pazar Sürprizi Bloomberg HT Life

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