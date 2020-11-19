Tophane-i Amire'de sanat...

Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerinin yer aldığı BASE, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya grubu sponsorluğunda düzenlenen davet ile kapılarını açıyor.

20-25 Kasım tarihleri arasında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde kapılarını tüm sanatseverlere açacak olan ‘çok sesli’ ve ‘dinamik’ sanat platformu BASE, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya grubu sponsorluğunda düzenlediği açılışla davetlilerini ağırladı. 2020 seçkisi için 76 üniversiteden 1194 başvuru alan BASE’te seçici kurul değerlendirmesiyle toplamda 22 şehir, 32 üniversiteden 102 sanatçı yer alacak. BASE, resim, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, seramik, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından 117 yaratıcı üretimi sanatseverlerle aynı mekanda buluşturacak. BASE 2020, tüm hijyen ve güvenlik önlemlerinin ışığında “Uzak Yakın” temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak. Türkiye’nin yeni nesil sanat dünyasına ışık tutarken, mezuniyetten profesyonelliğe geçiş yapan genç sanatçılara destek olmayı amaçlayan BASE 2020’nin seçici kurulunda, Ayşe Erkmen, Ayşe Umur, Azade Köker, Derya Yücel, Eda Berkmen, Gökşen Buğra, Lalin, Akalan, Leyla Gediz, Meriç Hızal, Moiz Zilberman, Nancy Ataken, Onur Gökalp, Öner Kocabeyoğlu, Osman Erden, Saruhan Doğan, Vahap Avşar, Yusuf Sevinçli gibi Türkiye sanatına yön veren alanında uzman isimler bulunuyor. Cemiyet hayatının ünlü simalarınında katıldığı etkinliğe birçok sanatsever isim destek verdi.

Hakan YAĞCI