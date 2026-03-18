Aşk soruları yanıtsız kaldı

Cemiyet hayatının stil ikonlarından Yasemin Ergene, önceki gün Emirgan’da objektiflere yansıdı. Spor çıkışı görüntülenen Ergene, özel hayatına dair sorular karşısında sessizliğini korurken, mesleki kariyeriyle ilgili de açık kapı bıraktı. Haftanın her günü spor salonunda ter döken Yasemin Ergene, fit görünümünün sırrını soran muhabirlere şu açıklamayı yaptı. "Spor yapıyorum, eskiden de hep yapıyordum. Aksatmadan hala sporuma devam ediyorum." İzzet Özilhan ile yollarını ayırdıktan sonra adı Karaca Başaran ile anılan ünlü isme, yeni sevgilisinin ofisinin önünde sık sık görülmesiyle ilgili iddialar soruldu. Ergene, aşk soruları karşısında çekimser kalarak, "Bu konular hakkında konuşmak istemiyorum, lütfen..." diyerek konuyu kapattı. Doktorlar dizisindeki 'Ela' karakteriyle hafızalara kazınan ancak uzun süredir ekranlardan uzak olan Ergene, oyunculuğa dair merak edilenlere de yanıt verdi. Setlere dönme planı olup olmadığı sorulduğunda, "Şimdilik böyle iyi. Sosyal medyadan bir şeyler yapıyoruz," şeklinde konuştu. Kısa açıklamasının ardından aracına binen Ergene, hızla oradan uzaklaştı.

Eren GÜREL