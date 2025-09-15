Bebek'te hafta sonu...

Caddeler

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri hafta sonunu İstanbul'un elit semti Bebek'te değerlendirdi.

Giriş: 15 Eylül 2025 Pazartesi
Hafta sonu Bebek'te olduğundan fazla kalabalık vardı. İş dünyasına yön veren ünlü beylerden Haluk Dinçer genellikle form tutmak üzere geldiği Bebek'te bu kez hızlı tempoda yürüdü. Polat-Ekin Gülman çifti de birlikte spor yapıyordu. İş insanı Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal’la Bebek caddelerinde objektiflere takıldı. Birlikte yürüyüş yapan çift kendini çeken gazetecilere selam verdikten sonra araçlarına binerek Bebek'ten ayrıldı. Caddelerde görmeye alışık olmadığımız Ayşe San'da kendini caddeye atmıştı. San, Boğaz hattı boyunca yürüdü.

Ferit TUĞLUK


