Bebek'te hafta sonu...

Hafta sonu Bebek'te olduğundan fazla kalabalık vardı. İş dünyasına yön veren ünlü beylerden Haluk Dinçer genellikle form tutmak üzere geldiği Bebek'te bu kez hızlı tempoda yürüdü. Polat-Ekin Gülman çifti de birlikte spor yapıyordu. İş insanı Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal’la Bebek caddelerinde objektiflere takıldı. Birlikte yürüyüş yapan çift kendini çeken gazetecilere selam verdikten sonra araçlarına binerek Bebek'ten ayrıldı. Caddelerde görmeye alışık olmadığımız Ayşe San'da kendini caddeye atmıştı. San, Boğaz hattı boyunca yürüdü.

Ferit TUĞLUK