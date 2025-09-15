İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri hafta sonunu İstanbul'un elit semti Bebek'te değerlendirdi.
Giriş: 15 Eylül 2025 Pazartesi
RONİT GÜLCAN
İPEK ÖZİLHAN, BEGÜM AYAYDIN
HALUK DİNÇER
ALİ-GONCA GÜRSOY
AYŞE SAN
EKİN-POLAT GÜLMAN
FAHİR-BEGÜM HAN
Bebek'te hafta sonu...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri hafta sonunu İstanbul'un elit semti Bebek'te değerlendirdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.