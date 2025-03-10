Caddeler

Boğaz'da hafta sonu...

Mutlu Dinçkök, Serra Taşkent ve Edvina Sponza hafta sonu Bebek'te stres attı.

Giriş: 10 Mart 2025 Pazartesi
Boğaz'da hafta sonu...

Güneşli bir hafta sonu geçiren İstanbullular kendilerini caddelere attı. Ayşegül Dinçkök'ün kızı Mutlu Dinçkök de Bebek'te görüntülendi. Sahilde yürürken objektiflere yakalanan Mutlu Hanım, yürüyüş yaptıktan sonra caddeden ayrıldı. Köpeklerini Bebek'te dolaştıran Edvina Hanım ise parkta tanıştığı hanımlarla bir süre sohbet ettikten sonra köpekleriyle dolaşmaya devam etti. Serra Taşkent ise Bebek caddelerinde gezintiye çıkan isimler arasındaydı. Deniz yoluyla Bebek'e gelen Serra Hanım iskeleden çıkarak caddeye geçti.

Onur AYDIN

Edvina Sponza Serra Taşkent Mutlu Dinçkök

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