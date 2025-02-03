Caddeler

Bebek'te hafta sonu...

İpek Özilhan, Roksi-İzzet Garih ve Asuman-Hüsnü Güreli çifti hafta sonu Bebek'te form tutarken Edip-Aslı İlkbahar çifti de kızları Selin ile Boğaz'da yürüdü.

Giriş: 03 Şubat 2025 Pazartesi
Bebek'te hafta sonu...

Hafta sonu sabahın erken saatlerinde Bebek'te olan İpek Özilhan ve Banu Tarakçıoğlu caddede spor yaptılar. Bir yandan sohbet eden ikili birlikte form tuttu. Yoğun iş tempolarına ara vererek hasta sonu kendilerini caddeye atan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Roksi-İzzet Garih çifti de eşofmanlarını giyerek yürüyüşe Bebek'e gelen ünlü isimlerdendi. Havanın güzel olmasını fırsat bilip Bebek'e ailece giden Edip ve Aslı İlkbahar kızları Selin'le birlikte Boğaz kenarında dolaştı. Hüsnü-Asuman Güreli çifti de günlük yürüyüş rutinlerini Bebek'te yapmayı ihmal etmedi.

Onur AYDIN

Asuman-Hüsnü Güreli ç Roksi-İzzet Garih İpek Özilhan

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