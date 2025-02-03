Bebek'te hafta sonu...

Hafta sonu sabahın erken saatlerinde Bebek'te olan İpek Özilhan ve Banu Tarakçıoğlu caddede spor yaptılar. Bir yandan sohbet eden ikili birlikte form tuttu. Yoğun iş tempolarına ara vererek hasta sonu kendilerini caddeye atan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Roksi-İzzet Garih çifti de eşofmanlarını giyerek yürüyüşe Bebek'e gelen ünlü isimlerdendi. Havanın güzel olmasını fırsat bilip Bebek'e ailece giden Edip ve Aslı İlkbahar kızları Selin'le birlikte Boğaz kenarında dolaştı. Hüsnü-Asuman Güreli çifti de günlük yürüyüş rutinlerini Bebek'te yapmayı ihmal etmedi.

Onur AYDIN