Caddeler yine cıvıl cıvıl...

Pınar Sabancı, Bebek'te kızı ile birlikteydi. Kızıyla beraber yürüyüş yaptıktan sonra Bebek'teki iskeleden deniz taksi çağırdılar. Sabancı, gelen deniz taksiye kızı ile birlikte binerek oradan ayrıldı. Melis Çiftçi, önceki gün Bebek'de koşu yaparken görüntülendi. Koşu esnasında gazetecileri fark etmeyen Çiftçi, gazetecileri karşısında görünce, "Beni nasıl tanıdınız hızlı geçtim yanınızdan. Koşuyordum, tebrik ediyorum" diyerek güldü. Ardından koşusuna devam etti. Elif Dürüst, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Yanında iki genç beyefendi ile oturan Dürüst, yaklaşık bir saat boyunca arkadaşlarıyla sohbet etti. Gazetecileri fark eden Dürüst, hızlıca güneş gözlüklerini takarak dikkat çekmemeye çalıştı.

Onur AYDIN