Aşıklar Bebek'te ortaya çıktı

Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Aslan ile birlikte önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Bebek'te bir dostlarıyla birlikte konuşarak yürüyen çift daha sonra Divan'a girerek alışverişti yaptı. Derin Mermerci iş insanı Cem Aydın'dan boşandıktan sonra kalbini aşka kapatmıştı. Genç iş insanı Murat Arslan, uzun yıllar evli kaldığı Beyza Uyanoğlu'ndan yine sürpriz bir şekilde boşanmıştı. 2020'nin yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan sürpriz aşıkla uzun süredir caddelerde görünmüyorlardı.

Onur AYDIN