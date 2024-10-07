Boğaz'da spor yaptılar

Hafta sonu Bebek'te olduğundan fazla kalabalık vardı. Çok fazla caddelerde rastlayamadığımız Ronit Gülcan, Bebek'te yürüyüşteydi. Muhabirleri fark eden Gülcan el salladıktan sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Sık sık caddelerde form tutarken görüntülediğimiz Zeynep Üstünel'de sabahın erken saatlerinde soluğu caddede almıştı. Üstünel Boğaz'da yürüyerek formunu korudu. . İş insanı Jeff Hakko ile sevgilisi Demet Güngör'de birlikte güzel havanın keyfini çıkarttı. Çift sahilde birlikte sohbet ederek form tuttu.

Onur AYDIN