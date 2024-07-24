Yaz tatilcileri Bodrum caddelerinde...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aylin Tahincioğlu, Arda-Nida Bulut, Nilüfer Bozkurt, Aslı Gümüşel ve Nejdet-Emel Ayaydın çifti Bodrum caddelerinde Ht Kulüp objektiflerine yansıdılar. Bodrum'da tatil yapan Arda-Nida Bulut çifti anneleri Nilüfer Bozkurt ile birlikte Bodrum'da akşam yürüyüşü yaptılar. Aylin Tahincioğlu ise caddelerde dolaşarak mağazaları dolaştı. İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ile birlikte bir dondurmacıdan dondurma alarak Bodrum sokaklarında yürüyerek keyfini çıkardı. Aslı Gümüşel de caddelerde dolaşarak vakit geçirdi.

Hakan YAĞCI