Bebek yine cıvıl cıvıl...

Havaların ısınmasıyla birlikte Bebek eski hareketli günlerine geri döndü. Güneşli havayı fırsat bilen Pınar Sabancı soluğu Boğaz'da aldı. Kulaklığı takılı bir şekilde sahilde yürüyen Pınar Hanım, daha sonra caddeden ayrıldı. Gözde Şavkan ise Bebek'te gezintiye çıkan isimler arasındaydı. Hüsnü-Asuman Güreli çifti de günlük yürüyüş rutinlerini Bebek'te yapmayı ihmal etmedi. Çift birlikte sohbet ederek yürüyüşlerini tamamladı. Boğaz havası alan Burcu Erçil ve Mehmet Yayla ise birlikte yürüdükten sonra Bebek'ten birlikte ayrıldılar.

Onur AYDIN