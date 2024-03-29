Caddeler

Bebek yine cıvıl cıvıl...

Güzel havayı fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları soluğu Bebek'te aldı.

Giriş: 29 Mart 2024 Cuma
Bebek yine cıvıl cıvıl...

Havaların ısınmasıyla birlikte Bebek eski hareketli günlerine geri döndü. Güneşli havayı fırsat bilen Pınar Sabancı soluğu Boğaz'da aldı. Kulaklığı takılı bir şekilde sahilde yürüyen Pınar Hanım, daha sonra caddeden ayrıldı. Gözde Şavkan ise Bebek'te gezintiye çıkan isimler arasındaydı. Hüsnü-Asuman Güreli çifti de günlük yürüyüş rutinlerini Bebek'te yapmayı ihmal etmedi. Çift birlikte sohbet ederek yürüyüşlerini tamamladı. Boğaz havası alan Burcu Erçil ve Mehmet Yayla ise birlikte yürüdükten sonra Bebek'ten birlikte ayrıldılar.

Onur AYDIN



Pınar Sabancı gözde şavkan Hüsnü-Asuman Güreli

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Bebek yine cıvıl cıvıl...

Güzel havayı fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları soluğu Bebek'te aldı.

Güncel Kamer'den kızına duygusal kutlama...

İş insanı Cihan Kamer, kızı Simay Kamer'in 33. yaş gününü birlikte çektirdikleri fotoğraf kareleriyle kutladı.
Güncel Ece Saruhan'la Oyuna Devam'da bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Ece Saruhan'la Oyuna Devam, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Güncel Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için ses sanatçısı Salman Tin ile kamera karşına geçti.
Güncel Sabancı'nın sanat turu...

İş insanı Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı, sanatçı Seydi Murat Koç'un sergini ziyaret etti.
Magazin Hattı Çoçuklar için özel davet...

Büyük hayallerin gerçek olabileceği fikrinden doğan ve eğitime verdiği desteklerle öne çıkan ÇABA Derneği, önceki akşam İstanbul’da özel bir iftar daveti düzenlendi.

Jet Set Gigi Hadid ile Bradley Cooper el ele!

Hollywood'un yeni gözde çifti Gigi Hadid ile Bradley Cooper, Manhattan sokaklarında el ele yürürken objektiflere yansıdı.
Caddeler Hanımların Bebek keyfi...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları güneşli havanın keyfini Bebek'te çıkardılar.
Güncel Machler'in İngiltere tatili

Bettina Machler, yakın arkadaşları Rana Tabanca ve Sara Rodrik ile birlikte Londra'da tatil yaptı.
Magazin Hattı Özel davet

Cemiyet hayatının ünlü hanımları etkinlikte bir araya geldi.
Güncel Koç, köpeğine veda etti

Caroline Koç, patili dostunun hayata gözlerini yumduğunu belirterek sosyal medya hesabından köpeğine veda etti.
Güncel Yeni yaşını ailesiyle kutladı

Romina Garih yeni yaşını eşi Niv Garih, kardeşi Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu çifti ile birlikte kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.