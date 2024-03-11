Bebek'te hafta sonu...

İş insanı Raif Dinçkök ve Esra Dinçkök çifti önceki gün çocukları Ali Raif ve Ali Eser ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdılar. Lüks spor otomobilleri ile ailece Bebek'e gelen Dinçkök Ailesi sahilde bulunan bir cafede kahvaltı keyfi yaptı. Sık sık bir araya gelen Raif Dinçkök ve Esra Hanım çocukları ile birlikte hafta sonu tatilinin keyfini sürdü. Yaklaşık 4 ay önce iş insanı Suzan Sabancı ile anlaşmalı olarak boşanan Haluk Dinçer hafta sonu Bebek'te gizemli kız arkadaşı ile yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Arkadaşı ile yanyana yürüyen Haluk Dinçer fotoğraflarının çekildiğini fark edince bir kaç adım öne geçerek muhabirlere el işareti yaptı. Dinçer'in yanındaki gizemli kız arkadaşı merak konusu oldu.

Onur AYDIN