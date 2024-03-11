Caddeler

Bebek'te hafta sonu...

Raif-Esra Dinçkök ve Haluk Dinçer hafta sonu Bebek'te stres attılar.

Giriş: 11 Mart 2024 Pazartesi
Bebek'te hafta sonu...

İş insanı Raif Dinçkök ve Esra Dinçkök çifti önceki gün çocukları Ali Raif ve Ali Eser ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdılar. Lüks spor otomobilleri ile ailece Bebek'e gelen Dinçkök Ailesi sahilde bulunan bir cafede kahvaltı keyfi yaptı. Sık sık bir araya gelen Raif Dinçkök ve Esra Hanım çocukları ile birlikte hafta sonu tatilinin keyfini sürdü. Yaklaşık 4 ay önce iş insanı Suzan Sabancı ile anlaşmalı olarak boşanan Haluk Dinçer hafta sonu Bebek'te gizemli kız arkadaşı ile yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Arkadaşı ile yanyana yürüyen Haluk Dinçer fotoğraflarının çekildiğini fark edince bir kaç adım öne geçerek muhabirlere el işareti yaptı. Dinçer'in yanındaki gizemli kız arkadaşı merak konusu oldu.

Onur AYDIN


Raif-Esra Dinçkök Haluk Dinçer Sinan Dereli

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Jet Set Oscar sonrası şık parti!

96. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de pek çok ismi ağırladı. Törenin sona ermesinin hemen ardından dünyaca ünlü isimler Vanity Fair'in düzenlediği Oscar partisinde şıklıklarını yarıştırdı.

Jet Set Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

96. Oscar Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da sahiplerini buldu.
Güncel Koç'a Los Angeles'ta kutlama...

Koç Holding Başkanvekili Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç yeni yaşını Los Angeles'ta dostlarının düzenlediği sürpriz parti ile kutladı.

Güncel Kaya'ya hüzünlü veda...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 1986-1989 yılları arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya hayata gözlerini yumdu. Kaya, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Caddeler Bebek'te hafta sonu...

Raif-Esra Dinçkök ve Haluk Dinçer hafta sonu Bebek'te stres attılar.
Mekanlar Denizden ilham alan lezzet...

Yeniköy'ün özgün lezzet noktalarından birisi...
Davetler Boğaz’da görkemli düğün...

Genç iş insanı Mert Özlenir ve Selin Şengel çifti Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

Güncel 8'inci yaş günü kutlaması...

Maya Bitargil ve İbrahim Bitargil çifti kızları Defne Olivia'nın yeni yaşını ailece bir araya gelerek kutladılar.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp, pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Magazin Hattı İlham veren hikayelerini anlattılar...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, Kadınlar Günü'nde bir araya geldi.
Magazin Hattı İş kadınları, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Türkiye'nin önde gelen iş kadınları, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak üzere bir araya geldiler.
Magazin Hattı İş insanlarını buluşturan etkinlik

İş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini Building Bridges etkinliğinde buluşturdu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.