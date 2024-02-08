Hanımların Bebek turu...

Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'un elit semti Bebek hareketlendi. Cemiyet hayatının ünlü simaları rotalarını Bebek'e çevirdi. Arabasıyla Bebek'e gelen Şirin Yalçın aracını bıraktıktan sonra caddede dolaştı. Serra Taşkent, Ebru Kohen ve Esra Civelek Bebek caddelerinde gezintiye çıkan isimler arasındaydı. İşlerini hallettikten sonra Boğaz havası almak için dostlarıyla buluşan Taşkent, arkadaşlarıyla bir mekanda buluşup hasret giderdi. Hülya Eltemur'da arkadaşıyla birlikte sohbet ederek dolaştı.

Onur AYDIN