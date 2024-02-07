Caddeler

Ailece Bebek'te...

Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi iş insanı Kaan Demirağ oğullarıyla birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

Giriş: 07 Şubat 2024 Çarşamba
Ailece Bebek'te...

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti, önceki gün Bebek'te çocukları Cem'i gezdirirken objektiflere yansıdı. Sahil hattında boğaz havası alan çift, gazetecileri görünce hemen çocuklarının yüzünü gizledi. Çocuğunu havalara atarak eğlenen Kaan Demirağ, muhabirleri farkedince hemen oğlunu kucağına alarak oradan uzaklaştı. Koşar adım gazetecilerin yanına gelen Aslışah Alkoçlar ise, "Arkadaşlar çocuğumun yüzünü sakın çekmeyin, biz görünmesini istemiyoruz. Oğlumun yüzünün görünen bir resmi varsa, lütfen hemen silin" dedi. Nazardan mı korktuğunu soran muhabirlere hayır cevabını veren Alkoçlar, "Arkadaşlar çocuk kaçırma olayları var, o yüzden ben çocuğumun yüzünün görünmesini istemiyorum" dedi. Alkoçlar daha sonra “Beni tek çekin” diyerek gazetecilere poz verdi.

Onur AYDIN

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