Caddeler

Aşk yeniden...

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, yaklaşık dört ay önce birlikteliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. İkili, aylar sonra Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Giriş: 05 Şubat 2024 Pazartesi
Aşk yeniden...

Yaklaşık dört ay önce bir kuaförde karşılaşarak kavga eden ve ilişkilerini noktalayan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay olay sonrası bir arada görünmemişti. İbrahim Kutluay konu ile ilgili açıklama yapmazken Edvina Sponza gazetecilere olayın doğru olduğunu söylemiş ve "Bir daha asla bir araya gelmem" demişti. İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza hafta sonu birlikte Bebek'te yürüyüş yaptı. İbrahim Kutluay basın mensuplarını fark edince koşar adımlarla Edvina Sponza'nın yanından ayrılarak karşı kaldırıma geçti. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, ayrı kaldırımlardan yollarına devam etti.

Onur AYDIN

Edvina Sponza İbrahim Kutluay bebek cadde

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