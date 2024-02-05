Aşk yeniden...

Yaklaşık dört ay önce bir kuaförde karşılaşarak kavga eden ve ilişkilerini noktalayan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay olay sonrası bir arada görünmemişti. İbrahim Kutluay konu ile ilgili açıklama yapmazken Edvina Sponza gazetecilere olayın doğru olduğunu söylemiş ve "Bir daha asla bir araya gelmem" demişti. İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza hafta sonu birlikte Bebek'te yürüyüş yaptı. İbrahim Kutluay basın mensuplarını fark edince koşar adımlarla Edvina Sponza'nın yanından ayrılarak karşı kaldırıma geçti. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, ayrı kaldırımlardan yollarına devam etti.

Onur AYDIN