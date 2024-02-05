Caddeler

Bebek'te hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları hafta sonunu Bebek'te değerlendirdiler.

Giriş: 05 Şubat 2024 Pazartesi
Bebek'te hafta sonu...

Yoğun iş tempolarına ara vererek hasta sonu kendilerini caddeye atan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri pazar gününü Bebek'te değerlendirdiler. İş insanı Murat Özyeğin ve eşi Yasemin Hanım Bebek'e gelerek güzel bir yürüyüş yaptı. İş insanı Erkut Soyak'da kızı ile Bebek'i tercihi de etmişti. Mina ile caddede dolaşan Soyak daha sonra kızı ile birlikte Bebek'ten ayrıldı. Tal ve Ceylan Garih çifti de Bebek'te güzel havanın keyfini çıkardılar. Birlikte dolaşan Garihler bir mekanda oturarak sohbet ettiler.

Onur AYDIN

Murat Özyeğin Erkut Soyak TALGARİ

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