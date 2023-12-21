Hanımların Bebek turu

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Selen Keçeli ve Selin Tara İstanbul'un elit semti Bebek'te objektiflere yansıdılar. Selen Keçeli Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Güzel havayı fırsat bilen Keçeli, caddelerde dolaştıktandan sonra aracına binerek Bebek'te ayrıldı. Birçok mekanın yaratıcısı ünlü işletmeci Metin Fadıllıoğlu ve Zeynep Fadıllıoğlu'nun kızları Selin Tara da caddelerdeydi. Selin Hanım, arkadaşlarıyla buluşmak için Bebek'i tercih etmişti. Tara uzun süre arkadaşlarını bekledikten sonra bir mekanda dostlarıyla buluşup hasret giderdi.

Onur AYDIN