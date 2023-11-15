Caddelerde yoğun gün...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Sahil turuna çıkan bakan Ersoy’u sahilde gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra bakanı selamladı. Yoğun iş temposunda fırsat buldukça yürüyüşe çıkan Ersoy'a bu kez oğlu eşlik etti. birlikte form tutan Mehmet Nuri Ersoy ve oğlu daha sonra caddeden ayrıldılar. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Seben Koçibey'de köpeğini gezdirmek için Bebek'teydi. Koçibey köpeğini dolaştırdıktan sonra yürüşüne devam etti.

Ferit TUĞLUK