Hakkolar, oğullarıyla göründü!

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Can Hakko ve Deniz Aktaş çifti, 13 Temmuz'da ilk bebekleri Leo Cem Hakko'yu kucaklarına alarak büyük bir heyecan yaşamışlardı. Bebekleriyle birlikte Bebek'te yürüyüş yapan Hakko çifti, sohbet ederek keyifli zaman geçirdiler. Bebeklerinin yüzünü göstermeyen Hakko çiftinin kurallarını babaanne Bettina Machler bozmuştu. Torunları ve çocuklarıyla tatil yapan Bettina Machler, oğlu Can Hakko ve gelini Deniz Aktaş'ı fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Onur AYDIN