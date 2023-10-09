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Sponza: "Asla onunla işim olmaz"

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza, hafta sonu Bebek'te ayrılık iddialarını doğrulayarak "Asla onunla işim olmaz" açıklamasında bulundu.

Giriş: 09 Ekim 2023 Pazartesi
Sponza: "Asla onunla işim olmaz"

Edvina Sponza önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Yaklaşık 11 yıldır bir birliktelik yaşadığı İbrahim Kutluay ile ayrıldıktan sonra geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir kuaförde yaşandığı öne sürülen tartışma ile ilgili; "Maalesef doğru böyle bir şey oldu" diyerek doğruladı. Sponza bir daha barışır mısınız sorularına ise "Asla onunla işim olmaz" yanıtını verdi. Geçtiğimiz aylarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kutluay ise, "Edvina ile ayrıldık." derken, bir muhabirin, "Ciddi misiniz?" sorusuna, "Vallahi ayrıldık" yanıtını vermişti. İbrahim Kutluay, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp, barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" demişti. Ancak ikili, beraberliklerine yeniden şans vermişti.

Onur AYDIN

İbrahim Kutluay Edvina Sponza Ayrılık

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