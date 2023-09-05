Aşıkların kitap keyfi

2016 yılında oyuncu Bade İşçil ile olayllı bir şekilde boşananan iş insanı Malkoç Sualp önceki gün yeni sevgilisi Simin Erbel ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Bebek Parkı'nda bir bankta oturan sevgililer kitap okurken objektiflere yansıdı. Görüntülendiğini fark eden ikili kitaplarını okumaya devam etti. Bade İşçil'den olaylı bir şekilde boşanan Sualp kısa bir süre sosyetenin ünlü ismi Melis Çifçi ile birlikte yaşamıştı. Ünlü iş insanının oyuncu Bade İşçil ile evliliğinden Azur isminde bir oğlu bulunuyor.

Hakan YAĞCI