AVM turu...

İş insanı Moris Kohen, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Bir toplantı için geldiğini söyleyen Kohen, "Arkadaşlar toplantım vardı. Onu halletim o ara yemek yedik. Sizi görmüşken selam vermek istedim. Kolay gelsin." dedi. Cemiyet hayatının tanınan simalarından Begüm Gazioğlu ve kızı Alya'da Alışveriş Merkezi'ndeydi. Alışverişten çıkan Gazioğlu, gazetecilerin kızını sorması üzerine, "Ayağını kırdı. Biraz böyle olacak. Yavaş yavaş geçiyormuş ama kontrollerimize gidiyoruz. Allah beterinden korusun." dedi." Anne-kız daha sonra evlerinin yolunu tuttular.

Onur AYDIN