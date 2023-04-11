Caddeler

Boğaz'da stres attılar!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri önceki gün Boğaz'da yürüyüş yaparak stres attılar.

Giriş: 11 Nisan 2023 Salı
Boğaz'da stres attılar!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Roksi Garih Bebek'te objektiflere yansıdı. Önceki gün Bebek'te rastladığımız Roksi Hanım, Boğaz'da stres attı. Garih, soğuk havaya rağmen dostlarıyla sohbet ederek sahilde yürüyüş yaptı. Önceki gün Bebek’te görüntülenen Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay birlikte caddeydi. Sabah oğluyla vakit geçiren İbrahim Kutluay, öğlen saatlerinde ise sevgilisi Edvina Sponza ile buluştu. İkili, Arnavutköy-Bebek arasında köpekleriyle birlikte yürüyüş yaptı. İbrahim Kutluay görenlere hem iyi bir baba hem de iyi bir sevgili dedirtti.

Onur AYDIN

Dalia Garih Roksi Garih Edvina Sponza

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