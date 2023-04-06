Bebek ziyaretçileri...

Aşkları dolu dizgin devam eden Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay önceki gün Bebek'teydi. Birlikte yürüyen çift daha sonra alışveriş yaparak caddeden ayrıldı. Adrenalin tutkunu Bettina Machler de uzun süre sonra Bebek'te objektiflere yansıdı. Sürekli seyahatlere çıkan Machler, İstanbul'a döner dönmez soluğu caddede almış. Uzun süre Boğaz'a karşı yürüyen Bettina Hanım daha sonra Bebek'ten evine döndü. Hüsnü-Asuman Güreli çifti de günlük yürüyüş rutinlerini Bebek'te yapmayı ihmal etmedi. Çift birlikte sohbet ederek yürüyüşlerini tamamladı.

Onur AYDIN