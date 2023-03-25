Caddelerde keyifli gün...

Gülin-Akın Öngör çifti hafta sonu Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflerimize yansıdı. Havanın güzel olmasını değerlendiren çift, sahil boyunca gezerek günün tadını çıkardı. İş insanı Kaya Ersu'da bir mekanda arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Yemekten sonra arkadaşıyla mekandan çıkan Ersu daha sonra aracıyla caddeden ayrıldı. Uzun ve yorucu bir gün geçiren iş insanı Kazım Köseoğlu ise arkadaşlarıyla bir araya geldi. Mekandan çıktığı sırada görüntülenen Köseoğlu, daha sonra Bebek'ten ayrıldı.

Ferit TUĞLUK